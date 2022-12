Ein Stück versunkenes Holz in der Tiefsee - das ist bei bestimmten Muscheln als Futter und Lebensraum extrem begehrt. Deswegen schützen sie es auch mit einem besonderen Stoff gegen andere Tierarten: mit ihrer eigenen Kacke.

Diese Beobachtung beschreibt ein Forschungsteam in einem Fachjournal. Die Muschel hat verglichen mit anderen Arten eigentlich einen anatomischen Nachteil: Wenn sie sich in das versunkene Holz frisst, schafft sie es wegen ihres kurzen Darmausgangsrohrs nicht, ihre Exkremente aus dem Holz ins Meerwasser herauszubugsieren. Stattdessen sammelt sich die Kacke hinter der Muschel im Fressgang.

Kurzer Darmausgang hat auch Nachteile

Das ist nicht nur eklig, sondern auch gefährlich - weil eine Vergiftung mit Schwefelverbindungen droht und auch eine Unterversorgung mit Sauerstoff. An beide Probleme scheint sich die Muschel aber angepasst zu haben. Und: Andere Arten meiden die Holzstücke, so hat die Muschel weniger Konkurrenz.

Der Trick scheint sehr effektiv zu sein: Für die Studie wurde ausgewertet, wie sich im Meer ausgelegte Holzstücke veränderten. Die Hölzer, in denen die kackfreudige Muschel lebte, waren oft so durchlöchert, dass sie sich per Hand zerdrücken ließen. Die Muscheln hatten sich also stark ins Holz reingefressen.