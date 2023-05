Forschende gehen Tsunamis auf den Grund

Wenn sich am Meeresgrund Erdplatten verschieben, können die stärksten Erderschütterungen und die gefährlichsten Tsunamis erzeugt werden.

Ein internationales Forschungsteam konnte zum ersten Mal dank neuer Technologien zentimetergenaue Messungen in einem Seebebengebiet machen, und zwar vor Alaska. Darüber berichten die Fachleute, zu denen auch ein Experte der Uni Stuttgart gehört, im Fachmagazin Science Advances.

Erdbeben vor Alaska im Mittelpunkt

Das Erdbeben ereignete sich vor knapp zwei Jahren 32 Kilometer unter dem Meeresboden, es war das siebtstärkste in der Geschichte der USA. Auch wenn sich die Schäden in der dünn besiedelten Region in Grenzen hielten, haben solche sogenannten Megaschub-Erdbeben ein enormes Zerstörungspotenzial - vor allem, wenn sie Tsunami-Wellen hervorrufen, die erst noch ziemlich niedrig sind, aber in weiter Entfernung mit großer Kraft auf die Küsten treffen können.

Die Tsunami-Wahrscheinlichkeit ist bislang nur schwer abzuschätzen. Der Meeresboden ist für Messungen schwer zugänglich. Die Forschenden hoffen bald ein Gerät einsetzen zu können, das in noch größerer Wassertiefe messen kann.