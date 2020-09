In Hollywood steht eine historische Reform an.

Die Oscar-Akademie will in Zukunft durch neue Regeln bei der Oscar-Vergabe für mehr Inklusion und Diversität in der Sparte "Bester Film" sorgen. Bewerbungen für den Hauptpreis müssen deshalb ab 2024 mindestens zwei Vielfalts-Kriterien erfüllen, damit sie angenommen werden. Dabei gibt es mehrere Optionen: Zum Beispiel könnte es in den Filmbeiträgen um ein Thema gehen, das sich um Frauen, Minderheiten, nicht-weiße Menschen, Menschen mit Behinderungen oder LGBT-Inhalte dreht. Oder eine Darstellerin oder ein Darsteller in einer wichtigen Rolle gehört einer Minderheit an. Man kann aber auch Diversitäts-Quoten für die Rollen oder das ganze Produktionsteam festlegen.

In den letzten Jahren hatte es oft Kritik an den Nominierungen der Oscar-Academy gegeben, vor allem, weil afroamerikanische Beiträge oft übersehen wurden. Die 9000 Verbandsmitglieder, die die Preisträger bestimmen, sind zum Großteil weiße Männer.