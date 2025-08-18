In vielen afrikanischen Ländern sind Frauen oft auf sich gestellt - auch wenn sie verheiratet sind.

In Senegal in Westafrika - gibt es deshalb jetzt Kurse für Ehemänner. Sie lernen dort, im Haushalt mit anzupacken; kochen, putzen und die Kinder zu versorgen. Dabei geht es vor allem darum, mehr Gleichberechtigung zu schaffen und um die Rechte von Mädchen und Frauen. Die Kurse werden von der Uno unterstützt. In anderen afrikanischen Ländern gibt es ähnliche Programme.

Die Behörden in Senegal sagen, dass die Schulungen für die Ehemänner schon was gebracht haben. Zum Beispiel soll es in manchen Regionen weniger Zwangsehen geben, weil sich Männer dort mehr für Gleichberechtigung einsetzen.

In vielen afrikanischen Ländern brauchen Frauen bei wichtigen Entscheidungen das Okay ihrer Ehe-Männer - auch wenn es um ihren Körper geht; zum Beispiel wenn sie schwanger sind.