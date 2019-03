Die Gedenkstätte hat Besucher dazu aufgerufen, sich beim Fotografieren respektvoll zu verhalten. In einem Tweet heißt es: "Denken Sie daran, dass Sie sich an dem Ort befinden, an dem mehr als eine Million Menschen getötet wurden."

Viele Besucher machen das offenbar nicht. Dem Tweet sind Bilder angehängt, auf denen Leute auf Gleisen der Todeszüge balancieren. Die Gedenkstätte verweist darauf, dass dei Gleise im Lager nicht der richtige Ort seien, um Balancieren zu üben.

Respektlose Selfies und Posts aus Auschwitz gibt es immer wieder. Bei Instagram gibt es zum Beispiel eine ganze Sammlung an Fit Pics. Die Bilder wurden zwar vor der Kulisse des Todeslager gemacht, in Wirklichkeit geht es aber um den Lifestyle der Instagramer.