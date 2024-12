In China haben eine Reihe von Buchläden in den letzten Jahren dicht gemacht - denn die Regierung lässt kritische Medien zensieren oder ganz verbieten.

Der Guardian berichtet, dass einige der Buchläden inzwischen im Ausland wiedereröffnet worden sind. Zum Beispiel in den USA, Taiwan, Vietnam oder den Niederlanden. Dort gibt es dann überwiegend Bücher in chinesischer Sprache und auch Lesungen von chinesischen Autorinnen und Autoren.

Einer von ihnen hat dem Guardian erzählt, dass seine Bücher in seiner Heimat keine Chance hätten, veröffentlicht zu werden. Darin geht es zum Beispiel um die Rechte der LGBTQ-Gemeinschaft oder um Kritik an Chinas Regierung. Der Autor lebt inzwischen in England und unterrichtet an der Uni Nottingham.