In den USA ist eine Protestbewegung aus Hollywood wieder da - fast 80 Jahre nach seiner Gründung ist das "Committee for the First Amendment" zu neuem Leben erweckt worden.

Anführerin der Bewegung ist die 87-jährige Schauspielerin und Aktivistin Jane Fonda. Mit dabei sind zum Beispiel auch Natalie Portman, Pedro Pascal und Anne Hathaway - insgesamt gibt es mehr als 550 Unterstützerinnen und Unterstützer.

Die Protestbewegung stammt aus den späten 1940er Jahren, aus der Zeit des Kalten Kriegs. Damals wurden US-Bürger wegen ihrer politischen Ansichten unterdrückt und verfolgt. Diese Kräfte seien zurückgekehrt, heißt es auf der Webseite des aktuellen "Committee for the First Amendment". Das "First Amendment" - der erste Zusatz zur US-Verfassung - garantiert die Meinungs- und Pressefreiheit in den Vereinigten Staaten.