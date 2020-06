Das hat jetzt das für Wallfahrten zuständige Ministerium in Riad bekannt gegeben. Die sogenannte Hadsch ist demnach dieses Jahr nur in Saudi-Arabien lebenden Musliminnen und Muslimen erlaubt. Es ist das erste Mal in der modernen Geschichte des Landes, dass außerhalb des Königreiches lebende Gläubige nicht an der Pilgerfahrt teilnehmen dürfen.

Die saudische Regierung hatte schon im April an Muslime in aller Welt appelliert, wegen des Coronavirus dieses Jahr nicht Ende Juli nach Mekka zu kommen.

Die große Pilgerfahrt nach Mekka findet jedes Jahr im Sommer statt und gilt im Islam - mit Einschränkungen - als religiöse Pflicht. Jedes Jahr nehmen Millionen Menschen daran teil.