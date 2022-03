Die Zahl der Menschen, die an Hautkrebs erkranken, steigt ständig.

Das liegt daran, dass die Haut von älteren Menschen in ihrer Kindheit und Jugend oft nicht genug vor Sonnenlicht geschützt wurde - das lasse sie dann im Alter erkranken. Forschende aus Australien schätzen, dass sich bis 2040 die Zahl der Melanome weltweit verdoppeln wird - diese Wucherungen sind für etwa ein Fünftel aller Hautkrebs-Fälle verantwortlich. Das würde bedeuten, dass es allein durch Melanome mehr als eine halbe Million neue Patientinnen und Patienten und fast 100.000 neue Todesfälle geben wird.



Größtes Risiko für Menschen in Australien und Neuseeland

Am höchsten ist laut den Forschenden das Risiko für Menschen, die in Australien und Neuseeland leben. Das liege daran, dass die meisten Menschen dort europäischer Abstammung seien und deshalb eher helle Haut hätten - was sie anfälliger mache für Schäden durch Sonnenlicht.



Die Forschenden sehen in ihren Zahlen einen Beleg dafür, wie wichtig Sonnenschutz ist und plädieren für mehr Aufklärung. Die Vorstellung, dass braungebrannte Haut gesund und schön sei, halte sich noch immer hartnäckig.