Der Fischertagsverein in Memmingen will das Urteil anerkennen, wonach er Frauen mitmachen lassen muss - beim jährlichen Fischertag in der schwäbischen Stadt. Bei dieser Tradition springen die Teilnehmer seit Jahrhunderten in den Memminger Stadtbach und holen Forellen aus dem Wasser, laut Vereinssatzung waren nur Männer zugelassen. Dagegen hatte ein weibliches Vereinsmitglied geklagt. Zurecht - fand vorgestern auch das Landgericht Memmingen und entschied, dass Frauen in Zukunft mitfischen dürfen.

Die Klägerin hatte Unterstützung von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Die sieht in dem Urteil einen deutlichen Weckruf an Vereine, überkommene Frauenverbote abzuschaffen.