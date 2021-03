Sage mir, wer Deine Freunde sind, und ich sage Dir, was Du isst. So könnte man das Ergebnis einer Studie aus der Schweiz zusammenfassen.

Die Forschenden haben acht Jahre lang das Essverhalten von Studierenden und Mitarbeitenden der Technischen Hochschule Lausanne dokumentiert - und zwar anhand der Gerichte oder Lebensmittel, die sie mit ihrer Uni-Smartcard bezahlten, also zum Beispiel in der Mensa, am Kiosk oder an Automaten. Dabei kamen anonymisierte Daten von mehr als 39.000 Personen zusammen, die insgesamt rund 38 Millionen Mal Essen gekauft hatten.

Heraus kam: Die Testpersonen veränderten ihr Essverhalten, je nachdem, mit wem sie regelmäßig zusammen aßen. Wer sich mit Leuten anfreundete, die im Schnitt ungesünder aßen, kaufte in den sechs Monaten danach auch mehr zuckerhaltige Getränke oder Pizza. Wer dagegen regelmäßig in Gesellschaft von neuen Freunden, die sich gesund ernährten, essen ging, kaufte ab dann auch selbst häufiger gesunde Lebensmittel und Gerichte.