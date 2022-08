Eine wichtige Entwicklung in der Evolution zum Menschen ist der aufrechte Gang auf zwei Beinen.

Ein Forschungsteam aus Frankreich und aus dem Tschad hat jetzt neue Daten dazu, seit wann unsere Vorfahren auf zwei Beinen unterwegs sind. Im Fachjournal Nature schreiben die Forschenden, dass es damit schon vor sieben Millionen Jahren in Afrika losgegangen sein könnte. Das schließen sie aus mehreren Knochenfunden, die der Vormenschen-Art Sahelanthropus tchadensis zugeordnet werden. Die interpretieren die Forschenden so, dass dieser Vormensch üblicherweise auf zwei Beinen lief, aber teilweise auch noch in Bäumen unterwegs war. An den Unterarmknochen sehen sie auch schon Spuren für besondere Greifmöglichkeiten mit den Händen - anders als bei den eher vierfüßigen Gorillas und Schimpansen.

Die Forschenden werten daher den sieben Millionen Jahre alten Sahelanthropus tchadensis als ältesten Zweibeiner der Menschheit.