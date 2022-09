Wir Menschen haben ein großes und leistungsfähiges Gehirn - und das haben wir hauptsächlich wohl einem bestimmten Gen zu verdanken.

Das konnte jetzt ein Team von Fachleuten mehrerer deutscher Forschungsinstitute nachweisen. Es hat dafür im Labor aus Stammzellen Organoide gezüchtet: Mini-Versionen eines Schimpansen-Gehirns, Sie sind nur etwa so groß wie ein Reiskorn. Das ist eine Alternative zum Tierversuch, denn Experimente direkt an Menschenaffen sind in Europa seit langem verboten - aus ethischen Gründen.

Die Forschenden wollten herausfinden, ob man aus diesem Mini-Affengehirn ein kleines menschenähnliches Gehirn machen kann. Sie haben ins Hirn-Modell ein spezielles Gen (ARGHAP11B) eingebracht, das nur bei Menschen vorkommt. Und tatsächlich: Die Hirnstammzellen wuchsen, das Hirn wurde größer und es entstanden mehr der Nervenzellen, die eine große Rolle spielen für die menschliche Intelligenz. Wurde das Gen ausgeschaltet, schrumpfte das Hirn wieder auf Schimpansen-Niveau.

Es könnte laut den Forschenden sein, dass Mutationen in diesem Gen für bestimmte Fehlentwicklungen im Gehirn von Menschen verantwortlich sind.