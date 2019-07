Schließlich unterhält man sich dort gar nicht. Trotzdem schafft das gemeinsame Erleben eine Basis für mehr Nähe. Und das ist anscheinend bei Menschenaffen genauso. Zwei Entwicklungspsychologen haben Schimpansen und Bonobos im Leipziger Zoo und in einer Auffangstation in Uganda in Zweierpaaren Filme gucken lassen, von Schimpansenjungen beim Spielen. Manche Tiere sahen aber nur die Rückseite des Bildschirms, auf dem der Film lief.



Über das Ergebnis schreiben die Forscher in einem Fachmagazin (Proceedings of the Royal Society B): Wenn Schimpansen und Bonobos zusammen fernsahen, suchten sie später eher die Nähe des anderen - das funktionierte beim Gucken mit Menschen genauso wie beim Gucken mit Artgenossen. Die Psychologen schlussfolgern: Nicht nur Menschen stärken ihre Bindung, wenn sie gemeinsam etwas erleben oder an etwas teilnehmen, sondern auch Menschenaffen.