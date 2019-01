Eine nigerianische Regierungsorganisation hat nach eigenen Angaben mindestens 20.000 Mädchen entdeckt, die in Mali festsitzen.

Verantwortliche der Nationalen Agentur für das Verbot von Menschenhandel sagten der BBC: Die Mädchen lebten in Sklaven-ähnlichen Verhältnissen. Einige von ihnen seien entführt worden, andere von Menschenhändlern nach Mali gelockt - mit dem Versprechen, sie zum Arbeiten nach Malaysia zu bringen. Die Agentur arbeite mit anderen Behörden in Nigeria, der Regierung des Nachbarlands Mali und der Internationalen Organisation für Migration zusammen, um die Mädchen nach hause zu bringen. Außerdem solle überprüft werden, ob Mädchen auch in andere Nachbarländer wie Ghana und Senegal verschleppt wurden.

Die nigerianische Agentur gegen Menschenhandel wurde 2003 gegründet, um auf die zunehmenden Fälle von Entführungen und Ausbeutung von Arbeitern zu reagieren.