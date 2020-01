Die Nichtregierungsorganisation Provea hat im letzten Jahr über 570 Folteropfer registriert. Ihren Angaben zufolge gab es damit sechs Mal so viele Opfer wie 2018. Von den Gefolterten wurden demnach 23 Menschen ermordet. Die Menschenrechtsorganisation schreibt, dass sich die Folter in Venezuela in eine systematische Praxis verwandelt hat. Sie finde täglich vor allem in Haftanstalten statt.

Provea macht das Regime von Nicolas Maduro dafür verantwortlich. Auch die Uno-Menschenrechtskommissarin hatte dem Regime Gewalt und Folter vorgeworfen - besonders gegen ihre Gegnerinnen und Gegner.

Seit Monaten liefern sich Staatschef Maduro und der selbst ernannte Übergangspräsident Juan Guaidó einen Machtkampf. Viele Oppositionelle sitzen in Haft. Wegen einer anhaltenden Versorgungskrise haben vier Millionen Menschen inzwischen das Land verlassen.