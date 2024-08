Bis heute werden in vielen Ländern Menschen als angebliche Hexen verfolgt - das berichtet das katholische Hilfswerk Missio.

Ein Sprecher hat im Interview mit der Rheinischen Post gesagt, dass oft Frauen, aber auch Kinder und Männer zu Opfern werden. Sie würden in insgesamt mehr als 40 Ländern vertrieben, gefoltert und ermordet. Nach Recherchen des Hilfswerks seien zum Beispiel in Papua-Neuguinea meist Frauen betroffen, in Benin Kinder und in Tansania Menschen mit Albinismus. Allein in Papua-Neuguinea würden pro Jahr etwa 200 Menschen ermordet.



Das Hilfswerk sagt, dass Kriege, Katastrophen und Krankheiten den sogenannten Hexenwahn begünstigen. Für negative Erlebnisse oder Ereignisse würde den Hexen die Schuld gegeben. Missio setzt sich deswegen nach eigenen Angaben seit mehreren Jahren dafür ein, dass der Kampf gegen die Hexenverfolgung mehr Aufmerksamkeit bekommt. Zum Beispiel hat das Hilfswerk den 10. August zum Internationalen Tag gegen Hexenwahn erklärt.

Hexenverfolgung war früher auch in Europa weit verbreitet. Sie endete erst vor etwa 250 Jahren. Bis 1780 wurden schätzungsweise 50.000 Menschen als angebliche Hexen oder Hexer umgebracht.