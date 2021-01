Pakistan hat eine umstrittene und unwissenschaftliche Praxis zur angeblichen Überprüfung der Jungfräulichkeit von Frauen verboten.

Die sogenannten "Zwei-Finger-Tests" sind nach Angaben des Hohen Gerichts illegal und verstoßen gegen die pakistanische Verfassung. Sie wurden seit Jahrzehnten angewendet. Dabei überprüfen Ärztinnen zum Beispiel bei Vergewaltigungsopfern, wie das Hymen der Mädchen oder Frauen aussieht. Das Hymen ist ein Schleimhautkranz am Eingang der Vagina, das auch "Jungfernhäutchen" genannt wird, weil noch immer fälschlicherweise oft davon ausgegangen wird, dass Sex daran erkennbar sei.

Seit zwei Jahren fordert die Uno das Ende von Jungfräulichkeitstests. Das Aussehen des Hymens von Mädchen oder Frauen könne nach Angaben der Uno nicht beweisen, ob sie Sex hatten. Die Untersuchung könne zudem schmerzhaft, erniedrigend und traumatisch sein. Das Gericht in Pakistan sah das ähnlich.

In Pakistan hatten Menschenrechtler im März eine Petition gegen die Tests gestartet. Seit Dezember gibt es in Pakistan auch schärfere Gesetze für Vergewaltiger. Sexualstraftätern drohen künftig in besonders schweren Fällen von Vergewaltigung oder Kindesmissbrauch chemische Kastration oder die Todesstrafe. Das ist offenbar eine Reaktion auf mehrere Sexualverbrechen, die in Pakistan für Empörung gesorgt hatten.

Mehr zum Thema: