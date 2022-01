Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Türkei im Fall des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel verurteilt.

Yücel war 2017 von der türkischen Justiz ohne Anklage inhaftiert worden. Es ging um den Vorwurf der Terrorpropaganda. Nach langem diplomatischen Tauziehen kam der Journalist frei und reiste nach Deutschland aus. In einem Prozess in der Türkei wurde er später in Abwesenheit zu fast drei Jahren Haft verurteilt. Das Verfahren befindet sich in der Revision.