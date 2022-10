Die Vereinten Nationen werfen der australischen Regierung vor, sich zu wenig darum zu kümmern, Folter in ihrem Land zu verhindern.

Der Uno-Unterausschuss zur Verhütung von Folter hat deshalb einen Besuch abgesagt. Zur Begründung hieß es, die Delegation habe mehrere Orte, an denen Menschen inhaftiert sind, nicht besuchen dürfen und habe auch nicht alle angeforderten Unterlagen bekommen. Damit habe Australien gegen die Verpflichtungen aus dem Vertrag gegen Folter und unmenschliche Behandlungen verstoßen. Der Uno-Ausschuss überwacht die Einhaltung des Vertrags. Er wirft Australien vor, vier Jahre nach der Ratifizierung des Abkommens zu wenig getan zu haben, damit es zum Beispiel in Gefängnissen nicht zu Folter oder Misshandlungen kommt.

Menschenrechtsverletzungen in Gefängnissen und Einwanderungslagern angeprangert

In Australien gibt es schon lange Vorwürfe, dass in Gefängnissen und Einwanderungslagern Menschenrechtsverletzungen begangen werden, vor allem gegen Indigene. Vor einem Monat hatte außerdem der britische Guardian berichtet, dass die australische Armee in ihrem Trainingsprogramm Folter- und Vergewaltigungsszenen inszeniert hat. Einzelne Soldaten klagten danach über schwere Traumata und beschwerten sich bei der australischen Menschenrechtskommission.

Australien hat bis Januar 2023 Zeit, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Wird die Frist nicht eingehalten, drohen zwar keine Sanktionen. Das Land könnte aber auf eine Liste von Ländern mit erheblichen Menschenrechtsproblemen gesetzt werden.