Sie hat dazu laut Auswärtigem Amt einen Fragebogen an 1800 Firmen geschickt. Die Teilnahme ist freiwillig. In einem Jahr soll dann nochmal befragt werden, danach gibt es einen Bericht - und möglicherweise neue Gesetze. Gefragt wird unter anderem, ob die Firmen Leitlinien in Sachen Menschenrechte haben und was bei Verstößen passiert.

Deutsche Unternehmen stehen immer wieder in der Kritik, nicht genug darauf zu achten, unter welchen Bedingungen ihre Produkte im Ausland hergestellt werden. Oft wird darauf verwiesen, dass Subunternehmer zuständig seien und nicht die Firma selbst. Die Bundesregierung will, dass 2020 mindestens die Hälfte aller größeren deutschen Unternehmen grundsätzlich Menschenrechte einhalten. Unternehmen kritisieren, dass zu Unrecht der Eindruck entstünde, sie würden sich nicht an Umwelt- und Sozialstandards halten.