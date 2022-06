Vormenschen der Gattung Australopithecus gab es im südlichen Afrika möglicherweise doch schon früher als in Ostafrika - oder zumindest gleichzeitig. Forschende der Purdue-Universität in den USA haben berühmte Fossilien - unter anderem Little Foot genannt - aus einer Höhle in Südafrika neu datiert. Um deren Alter wird seit langem gerätselt. Die Datierung ist besonders schwer, weil die Höhle zum Teil eingebrochen war und Fundstücke deshalb durcheinander geraten waren.

Nach den neuen Erkenntnissen sind diese Knochen wohl fast dreieinhalb Millionen Jahre alt - etwa eine Million Jahre älter als bisher gedacht. Und damit wären sie sogar etwas älter als Lucy. Fossilien dieser Australopithecus-Frau waren in Äthiopien entdeckt worden.

Im Kern geht es um die Frage, wo nun genau die Wiege der Menschheit liegt. Die Untersuchung stützt aus Sicht der Forschenden die These, dass die Gattung Homo, die später auftauchte, ihre direkten Vorfahren doch in Südafrika hatte und nicht in Ostafrika.