Wegen der Corona-Pandemie hatte die Menschheit letztes Jahr etwas weniger Ressourcen verbraucht als sonst - aber jetzt ist wieder alles beim Alten.

Das Global Footprint Network hat ausgerechnet, dass der sogenannte "Erdüberlastungstag" dieses Jahr auf den 29. Juli fällt - das ist in drei Tagen. Das heißt, an diesem Tag hat die Menschheit weltweit alle Ressourcen abgeholzt, gefischt, gegessen, verheizt und verschmutzt, die uns 2021 zur Verfügung standen, also die die Erde ausgleichen kann. Letztes Jahr war dieses Datum einen Monat später - weil die Umweltbelastung wegen des Pandemie-Stillstands geringer war.

Bis auf die Corona-Ausnahme ist der Erdüberlastungstag jedes Jahr immer weiter nach vorne gerückt. Die Umweltorganisation Germanwatch sagt, dass es weltweit einfacher werden muss, nachhaltig zu leben. Die Grenzen des Planeten dürften nicht ständig überdehnt werden.

(Deutschland hatte seinen Erdüberlastungstag dieses Jahr schon am 5. Mai. Würden alle Menschen so leben, bräuchte die Menschheit - symbolisch gerechnet - drei Erden, um den Ressourcen-Bedarf zu befriedigen.)