Das berichtet ein internationales Team von Forscherinnen im Fachmagazin The Lancet Public Health. Die Studie ist die erste umfassende zu den noch nicht so weit verbreiteten Menstruationscups oder -tassen. Das sind kleine Kelche aus medizinischem Silikon, Gummi oder Latex, die in die Vagina eingeführt werden, dort das Blut auffangen und nach vier bis zwölf Stunden geleert werden. Die aktuelle Studie wertete 43 Untersuchungen aus, mit den Aussagen von mehr als 3000 Frauen aus Industrie- und Entwicklungsländern.

Dabei zeigten sich keine Hinweise darauf, dass die Cups bei entsprechender Hygiene ein höheres Infektionsrisiko aufweisen als Tampons oder Binden. Zwar ist die Anschaffung erstmal teurer, aber die Menstruationstassen können bis zu zehn Jahre lang wiederverwendet werden. Die Handhabung müsse über mehrere Zyklen geübt werden, schreiben die Forscherinnen. Aber dann seien die Cups eine sichere Wahl.