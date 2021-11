Für die deutschen Athletinnen und Athleten lief es dieses Jahr nicht so super bei den Olympischen und den Paralympischen Spielen in Tokio.

Das lag offenbar vor allem daran, dass sie mental nicht voll da waren. Das hat eine Studie der Deutschen Sporthochschule in Köln ergeben, die die Deutsche Sporthilfe in Auftrag gegeben hatte. Der Organisation zufolge ist es keine neue Entwicklung, dass die Erfolge bei den Olympischen Spielen ausbleiben - sondern schon seit gut 20 Jahren zu beobachten.

Deswegen hat die Studie per Online-Befragung der Athletinnen und Athleten versucht herauszufinden, woran das liegen könnte. Gut ein Drittel gab an, dass ihre finanzielle Lage es nicht ermöglicht, dass sie sich ausreichend auf den Sport konzentrieren können. Auch beim Führungsstil und der Expertise der Trainerinnen und Trainer sehen die Sportlerinnen und Sportler noch Luft nach oben. Und: Sie fühlen sich gesellschaftlich nicht wertgeschätzt. Das alles dämpft der Studie zufolge die sportliche Leistung in Wettkampfsituationen.