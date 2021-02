Die Hinweise auf mögliches Leben auf der Venus lösen sich im wahrsten Sinne des Wortes in Luft auf.

Das Ergebnis einer aktuellen Studie aus den USA ist, dass die Wissenschafts-Sensation vor ein paar Monaten wohl doch eher ein Messfehler sein könnte. Statt des Gases Phosphin, was die Wissenschaftswelt über Spuren von Leben auf der Venus diskutieren ließ, könnte wohl auch einfach Schwefeldioxid gemessen worden sein. Dieses Gas wiederum ist eines der Hauptbestandteile der Venus-Atmosphäre und damit nichts Besonderes.

Die Forschenden der Universität Seattle führen an, dass eine Messkurve möglicherweise falsch interpretiert wurde. Die Ausschläge von Phosphin und Schwefeldioxid könnten dabei ziemlich ähnlich sein. Dazu kommt wohl noch, dass die Daten aus technischen Gründen an dieser Stelle ungenau sein könnten. Der zentrale Einwand in der Studie ist allerdings: Das Phosphin kann wohl in der Höhe der Venus-Atmosphäre gar nicht vorkommen, in der es angeblich festgestellt wurde – weil es dort wohl sofort zerfallen würde.