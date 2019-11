Weil es in Teilen Großbritanniens immer mehr Verbrechen mit Stichwaffen gibt, bekommen viele Pubs in London eine Notfallausrüstung.

In Hunderten Bars und Pubs wird es bald medizinische Notfalltaschen geben. Darin ist zum Beispiel Verbandszeug, mit dem Blutgefäße abgebunden werden können. Ein Polizist sagte dem Fernsehsender Sky News, dass besonders bei starken Blutungen ein Mensch sehr wahrscheinlich sterben wird, wenn er in den ersten Minuten keine Hilfe bekommt. Über 300 Lokale bekommen deshalb eine Notfallausrüstung. Finanziert wird sie von den Bezirken. Eine ähnliche Aktion gab es auch schon in Birmingham. Die Kampagne wurde von einer Mutter gestartet, deren Sohn im Jahr 2017 vor einem Pub erstochen wurde.