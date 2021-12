Wissenschaftler haben das jetzt am Matterhorn in den Schweizer Alpen genauer untersucht. Rund um den Gipfel installierten sie dafür Messanlagen - und unten am Berg auch. Sie stellten fest: Die Bewegungen am Gipfel, also in fast 4500 Metern Höhe, waren bis zu 14 Mal stärker als unten. Der Gipfel bewegte sich in Sekundenschnelle wenige Nano- bis Mikrometer hin und her. Es geht also um winzige Bewegungen im Bereich von Tausendstel oder Millionstel Millimetern.

Gipfel schwingt in alle Richtungen

Dabei schwingt der Matterhorn-Gipfel laut den Forschern sowohl von Nord nach Süd, also auch von Ost nach West - also in alle Richtungen.

Die Wissenschaftler wollen herausfinden, ob Schwingungen anzeigen, wie stabil Berge und ihre Hänge sind. Und wie anfällig sie für Erdbeben oder Steinschläge sind.