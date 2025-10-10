In der katholischen Kirche hat der Wein eine besondere Bedeutung. Er steht vor allem für das Blut Christi.

Im Gottesdienst nimmt meist der Pfarrer einen Schluck Wein - zu bestimmen Anlässen dürfen auch die Gläubigen. In den Kelch kommt aber kein beliebiger Wein. Die katholische Kirche hat da recht strenge Anforderungen, was die Qualität angeht.

In vielen Kirchen in Kenia wurde lange Zeit Wein von einem lokalen Hersteller verwendet. Der liefert seine Flaschen inzwischen aber auch an Supermärkte, Hotels und Bars. Geistliche und Gläubige stört es, dass "ihr" Wein auch zum Vergnügen getrunken wird. Sie sagen, dadurch gehe seine "Heiligkeit" verloren.

Die BBC meldet, dass die katholische Kirche in Kenia deshalb jetzt ihren eigenen Messwein hat. Die Marke trägt das Wappen der Kenianischen Bischofskonferenz - und wird auch nicht im Handel verkauft. Kenias Kirchen wurden angewiesen, die alte Wein-Marke auszusortieren - und nur noch die Eigenmarke zu nutzen.