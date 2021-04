Es geht um einen etwa 100 bis 150 Meter großen Meteorit, der vor 430.000 Jahren auf die Erde zuraste. Anders als harmlosere kleine Meteoriten explodierte dieser nicht schon weiter oben in der Luft. Aber er war auch nicht so riesig, um auf der Erdoberfläche einzuschlagen und einen riesigen Krater zu hinterlassen. Vielmehr handelte es sich um eine Art Zwischenstufe. Die lief wohl so ab: Das Objekt explodierte noch kurz über der Erdoberfläche. Dabei wurde so viel Energie freigesetzt, dass eine riesige Wolke aus Meteoritenmaterial, Wasser und Luft entstand, die bis in die äußeren Schichten der Erdatmosphäre aufstieg. Die Wolke brach schließlich auseinander und es gab eine Art Körnchenregen über tausende Kilometer.

In der Antarktis fanden Forschende außerirdische Gesteinspartikel einer solchen Explosion von vor 430.000 Jahren. Damals blieb das wohl weitgehend ohne Folgen. Würde so etwas heute über dicht besiedeltem Gebiet passieren, könnte es dem Forschungsteam zufolge aber Millionen von Toten geben.