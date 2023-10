Am Wochenende lassen sich wieder Sternschnuppen beobachten.

Die Oktober-"Draconiden" sind unterwegs - die heißen so, weil sie aus dem Sternbild Drache zu kommen scheinen. Sie stammen aber von einem Kometen, der jeden Oktober für Sternschnuppen-Sichtungen sorgt. Dieses Jahr wird der Höhepunkt erwartet für den Montagmorgen (9. Oktober).

Wenige Meteore, aber langsam

Meistens bringt der Draconiden-Strom nur ein paar Sternschnuppen pro Stunde - aber sie sind recht langsam unterwegs und deshalb gut zu sehen; außerdem stört dieses Jahr der Mond nur wenig. Es gab aber auch schon Überraschungs-Draconiden-Jahre mit unerwartet vielen Sternschnuppen.

Wer Pech mit den Draconiden hat: Diesen Monat sind auch noch andere Sternschnuppen-Schauer unterwegs - am produktivsten dürften die Orioniden werden, rund um den 22. Oktober, also in gut zwei Wochen. Den kompletten Überblick liefert der Meteorstrom-Kalender der Welt-Meteorologie-Organisation IMO.