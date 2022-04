Die Konzentration des Treibhausgases Methan in der Atmosphäre ist 2021 stärker gestiegen als je zuvor. Das ist das zweite Rekordjahr in Folge. Das geht aus [Daten|https://www.noaa.gov/news-release/increase-in-atmospheric-methane-set-another-record-during-2021] der US-Behörde NOAA hervor.

Warum die Methankonzentration in der Atmosphäre aktuell so stark ansteigt, ist nicht klar. Sie hat in den letzten 15 Jahren zugenommen, nachdem sie vorher recht stabil war.

Das Treibhausgas wird zum Beispiel freigesetzt, wenn Permafrostböden auftauen. Schätzungsweise ein Drittel der Methanemissionen kommt durch den Verbrauch von fossilen Treibstoffen wie Öl und Gas. Es gibt aber auch menschengemachte Quellen, deren Veränderungen schwer messbar sind - etwa die Landwirtschaft.

Methan kann Klima-Schwankungen verursachen

Langfristig spielt Methan keine große Rolle für das Klima, weil es relativ schnell wieder abgebaut wird. Kurzfristig ist der Effekt aber viel stärker als bei Kohlendioxid. Deshalb kann Methan starke Klima-Schwankungen verursachen.

Beim Klimagipfel in Glasgow vergangenen November haben die mehr als 100 teilnehmenden Staaten sich darauf geeinigt, den Methan-Ausstoß bis zum Ende des Jahrzehnts um 30 Prozent zu senken.