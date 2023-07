Die Beratungsfirma JLL hat das Wohnpotenzial für sieben Großstädte ausgerechnet - für Stuttgart, Düsseldorf, Berlin, für Frankfurt, Köln, München und Hamburg. Heraus kam, dass aktuell ungenutzte Büros in rund 20.000 Wohnungen umgebaut werden könnten, in den nächsten zwei Jahren. Und das sei ein Großteil vom realen Bedarf. Weitere Vorteile wären, dass Umbauten nur halb so viel kosten wie Neubauten und weniger schädliche Emissionen verursachen.

Die JLL-Analyse zeigt aber auch: Die Städte verkennen ihr Potenzial der leerstehenden Büros. Nur Frankfurt am Main nicht. Da haben sich in den letzten 15 Jahren Büro-Umbauten verdoppelt. Ein Grund dafür ist, dass in Frankfurt viele Bürotürme stehen, die mit dem natürlichen Lichteinfall gute Bedingungen haben und in zentraler Lage hohe Mieteinnahmen bringen.