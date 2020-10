Als die Besucherin in der Ausstellung war, hatte sie offenbar sofort an das Bild in der Wohnung ihrer Nachbarn auf der Upper West Side gedacht. Zurück zu Hause hatte sie ihre Nachbarn gefragt, ob sie sich nicht beim Museum melden wollen. Die Nachbarn hatten das Bild 1960 für wenig Geld bei einer Benefiz-Auktion gekauft. Jahrzehnte lang hatte es dann in ihrem Wohnzimmer gehangen.



Jetzt haben sie es als Leihgabe an das Metropolitian gegeben. Der Direktor des Museums sagt, dass so eine Entdeckung in der modernen Kunst sehr selten ist, dazu noch von einer Besucherin, die um die Ecke wohnt.