Homophobe Parolen sind in mexikanischen Stadien keine Seltenheit.

So wird zum Beispiel häufig der Torwart der gegnerischen Mannschaft mit einem bestimmten schwulenfeindlichen Spruch beleidigt.

Weil der Fußballweltverband Fifa für Homophobie im Stadion aber inzwischen harte Strafen verhängt, greift jetzt auch der mexikanische Fußballverband durch. Zumindest, bei Spielen der eigenen Nationalelf. Dort will der Verband in Zukunft Fans mit einem fünfjährigen Stadionverbot belegen, die solche homophoben Sprüche rufen. Der mexikanische Fußballverband sagt, man könne diskriminierende Handlungen nicht akzeptieren. Man könne nicht in leeren Stadien spielen.

Schon Fifa-Strafen gegen Mexiko

Erst Ende letzten Jahres hat die Fifa wegen Homophobie gegen den Verband eine 100.000-Euro Strafe verhängt. Zwei Spiele der Mexikaner mussten außerdem ohne Zuschauer stattfinden.