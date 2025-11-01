An diesem Wochenende (1.11 + 2.11.) steht in Mexiko einer der wichtigsten Feiertage an: der Tag der Toten.

Wie der Name schon sagt, wird dann an die Verstorbenen erinnert. Im Fokus steht dabei eine orangegelbe Blume - die Tagetes, die auch Studentenblume genannt wird. Sie gilt in Mexiko als Symbol für die Verbindung zwischen der Welt der Lebenden und der Toten.

Noch gibt es am Rand von Mexiko-Stadt riesige Felder, auf denen die traditionellen Blumen angebaut werden. Landwirtinnen und Landwirte sagen aber, dass ihr Job immer schwieriger wird. Grund sind unter anderem Wetterextreme, die zugenommen haben. Da sind zum Beispiel lange Dürrephasen. Aber auch heftiger Regen, der für Überschwemmungen sorgt. Die Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt sagt, dass auf lange Sicht bis zu zwei Millionen Studentenblumen gefährdet sind. Immer mehr Landwirte verabschieden sich deshalb von der klassischen Studentenblume. Sie wollen es mit Varianten probieren, die widerstandsfähiger sind.