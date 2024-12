In Mexiko gibt es jetzt ein Stuhl-Gesetz.

Das gibt Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen das Recht auf eine Sitzgelegenheit am Arbeitsplatz. Zum Beispiel ist das wichtig an der Supermarktkasse, wo Kassierer bisher oft Stunden am Stück stehen. Auch andere Verkäuferinnen oder Dienstleister müssen in Zukunft einen Stuhl zur Verfügung haben. Vorgegeben ist auch, dass der Stuhl eine Rückenlehne hat, ein Hocker reicht also nicht.

Arbeitgeber haben jetzt ein halbes Jahr Zeit, das umzusetzen. Im Gesetz ist auch geregelt, dass niemand von Angestellten verlangen darf, dass sie den ganzen Arbeitstag über stehen.