In Mexiko ist der Einfluss der Drogenkartelle und anderen kriminellen Banden inzwischen so groß, dass Behörden offen mit ihnen zusammenarbeiten.

Die stellvertretende Leiterin der nationalen Statistikbehörde hat vor einem Ausschuss im Kongress berichtet, dass ihre Behörde Banden Geld gezahlt hat, um sicheren Zugang zu einigen Städten zu bekommen. Das war nötig, um eine Volkszählung letztes Jahr durchzuführen. Teilweise hat aber nicht einmal das Schmiergeld gereicht: Die Statistikbehörde musste Kriminelle anheuern, damit die in ihrem Auftrag von Tür zu Tür gehen und die Einwohnerinnen und Einwohner für den Zensus befragen. Ein Mitarbeiter der Statistikbehörde wurde entführt, als er seine Arbeit erledigen wollte.

In einem anderen Fall hat eine Drogenbande Anfang des Monats Sicherheitskräfte der Regierung angegriffen und zwischenzeitlich 13 von ihnen entführt. Angeklagt wurde laut Behördenangaben anschießend niemand - stattdessen kam die Regierung der Drogenbande in ihren Forderungen entgegen.

Aus einem weiteren Bundesstaat berichten Einwohner, dass Behörden tatenlos dabei zusehen, wie Drogenkartelle den Vertrieb von Lebensmitteln übernommen haben - und Lebensmittel deshalb bis zu 50 Prozent mehr kosten.

In Mexiko nimmt die Gewalt in den letzten Jahren weiter zu. Im Schnitt gibt es knapp 28 Morde je 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: In Deutschland liegt die Mordrate bei 0,25.