In Mexiko haben sich zwei Männer als Senioren verkleidet und so Corona-Impfungen erschlichen.

Die beiden hatten sich die Haare und auch die Augenbrauen weiß gefärbt und waren mit gefälschten Ausweisen zu einem Impfzentrum in Mexiko-Stadt gefahren. Weil sie ihre Gesichter hinter Masken und Plastikschilden verborgen hatten, flogen sie erst nach der Impfung auf. Dann kam nämlich einer Mitarbeiterin des Impfzentrums die Stimme eines der beiden Männer zu jung vor. Die Männer sind 30 und 35 Jahre alt - in Mexiko sollen aktuell nur über 60-Jährige, Beschäftigte im öffentlichen Gesundheitswesen und einige Lehrkräfte immunisiert werden. Die beiden Männer wurden festgenommen.

In Mexiko ist bisher ein Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Die Impfstoffvorräte sind knapp, was auch Drogenkartelle für sich zu nutzen wissen: Sie bieten den - meist gefälschten - Stoff übers Netz an. Die mexikanische Regierung sieht die Schuld vor allem bei reichen Ländern, weil die aus ihrer Sicht zu wenig Impfstoffe abgeben. Inzwischen hat die zuständige Behörde Mexikos sechs Mitteln eine Notfallzulassung erteilt.