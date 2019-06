In Mexiko gilt an öffentlichen Schulen Uniformpflicht: Hosen für Jungs und Röcke für Mädchen.

Eine Initiative um die linke Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Claudia Sheinbaum, will das jetzt ändern und hat eine gender-neutrale Uniform vorgestellt. Bedeutet: Röcke nicht nur für Mädchen und Hosen nicht nur für Jungen. Jeder und jede soll tragen können, was er oder sie will. Sheinbaum hat mit ihrem Vorstoß eine heftige Debatte losgetreten. Denn in Mexiko sind die meisten Menschen streng katholisch und eher konservativ.

Die Nationale Elternvertretung nannte die Initiative einen "schweren Fehler". Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert den Vorsitzenden mit der Frage: "Und was kommt als nächstes? Jungen, verkleidet in der Mädchentoilette?" Auch der ehemalige Präsident Vicente Fox äußerte sich. Er nannte die Initiative eine Sekte, die den Eltern vorschreibe, wie sie ihre Kinder zu erziehen hätten. Der jetzige Präsident Andres Manuel Lopez Obrador hat sich auf keine Seite geschlagen sondern nur gesagt, dass das Ganze ein sehr kontroverses Thema sei, bei dem die Öffentlichkeit mitreden müsse.