Schulbücher sind in Mexiko kostenlos und werden vom Bildungsministerium gestellt.

Jetzt sorgen neue Ausgaben für die Grundschule für Diskussionen. Die Bücher werden zwar noch nicht offiziell genutzt. In den sozialen Medien gibt es aber schon viel Kritik. In den Büchern werden Schreibweisen von Verben verwendet, die zwar im Alltag genutzt werden, aber in der Schriftsprache als falsch oder ungebildet angesehen werden. Medien berichten, dass es dazu auch eine Anweisung in einem Handbuch für Lehrerinnen und Lehrer gibt: Es sei wichtig, den Schülerinnen und Schülern klar zu machen, dass es verschiedene Arten des Sprechens gebe. Vorurteile seien da fehl am Platz.

Von Elternvertretungen kommt Kritik. Sie meinen, das Bildungssystem sollte nicht die Sprache unterstützen, die zu Hause oder auf der Straße falsch gelernt werde. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador sagt dagegen, dass es in Schulbüchern darum gehen muss, wie das Volks spricht und nicht gebildete Fachleute.