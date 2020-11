Dass Verbrecher sich sozial engagieren, kennt man auch von der Mafia.

In der mexikanischen Stadt Culiacán haben die Kinder des früheren Drogenbosses Joaquin Guzman, genannt "El Chapo", eine provisorische Schule finanziert. Das berichtet die Zeitung Milenio. Demnach haben sie Stühle, Tische, Computer und Fernseher bezahlt, damit die Kinder im Armenviertel von Culiacán auch in Coronazeiten Unterricht bekommen. Denn für Homeschooling fehlt ihnen die technische Ausrüstung.

Dem Bericht zufolge unterrichten sieben freiwillige Lehrerinnen und Lehrer 90 Kinder in der provisorischen Schule. Am Eingang gibt es ein paar Schilder mit den Initialien von Guzman. Sonst gibt es keine Hinweise auf die Sponsoren. Der Bildungsminister des Bundesstaates hat die Schule letzte Woche besucht. Er lobte die Gemeinde für ihr Engagement und sagte, man wolle die provisorische Schule in eine offizielle umwandeln, damit die Leistung der Kinder auch anerkannt werden könne.

El Chapo sitzt seit 2017 in den USA im Hochsicherheitsgefängnis. Er wurde wegen Mordes und Drogenhandels zu lebenslanger Haft verurteilt. Einige seiner Söhne führen aber die Geschäfte in Mexiko weiter - unter dem Namen "Los Chapitos".