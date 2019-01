Mexikos Generalstaatsanwalt Alejandro Gertz Manero sagte, nach ersten Untersuchungen sei es möglich, dass die Explosion durch die Reibung der Kleidung der Menschen ausgelöst wurde, die sich um das Leck versammelt hatten. Aus der Leitung sei neben Benzin auch Gas ausgetreten. Durch die Reibung von synthetischen Materialien könnte es zu elektrischen Reaktionen gekommen sein - und statisch aufgeladene Kleidung könnte zum Entzünden des Gases geführt haben. Festnahmen oder Anklagen gebe es im Zusammenhang mit dem Vorfall bisher nicht.

Nach der Explosion am Freitag ist die Zahl der Toten mittlerweile auf 73 gestiegen, die Zahl der Verletzten ist ähnlich hoch. An der Kraftstoff-Leitung hatte es ein Leck gegeben, Anwohner versuchten, das Benzin in Eimern oder Kanistern mitzunehmen. Medienberichten zufolge hatten sich zum Zeitpunkt der Explosion mehrere Hundert Menschen in der Nähe der Pipeline befunden.

In Mexiko kommt es immer wieder zu Unglücken an angezapften Benzin-Leitungen. Um die massiv gestiegenen Zahl von Anzapf-Versuchen an den Pipelines zu unterbinden, hat die Regierung damit begonnene, das Verteilsystem im Land zu ändern. Einige Pipelines wurden geschlossen, der Sprit wird in bewachten Tanklastern transportiert. An vielen Tankstellen sorgte das in den letztem Wochen für lange Warteschlangen und Panikkäufe.