Denn in dem Land gibt es über 52.000 tote Gewaltopfer, die noch nicht identifiziert sind. Das geht aus einem Bericht eines Bündnisses hervor, das die Schicksale von Verschwundenen aufklären will. Etwa 60 Prozent der sterblichen Überreste liegen in Massengräbern auf öffentlichen Friedhöfen, heißt es. 13 Prozent befinden sich in rechtsmedizinischen Instituten. Oft können die Behörden gar keine Auskunft erteilen über den Verbleib von Opfern.

Angehörige der Verschwundenen suchen oft Jahre lang eigenständig nach ihren verschleppten Verwandten. In Mexiko gelten über 90.000 Menschen als verschwunden. Hintergrund sind Bandenkriminalität und Drogenkriege. Zum Teil verschwinden auch Menschen, die sich in den Händen von Sicherheitskräften befanden. Die Rechtsmedizin in Mexiko kommt mit der Identifizierung schon lange nicht mehr hinterher. Deutschland unterstützt mexikanische Forensiker, um die Technik zur Identifizierung zu verbessern.