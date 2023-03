In Mexiko gibt es Bedenken, dass eine Reihe weltbekannter Mumien auf Wanderausstellung zu sehen ist.

Es geht um die Mumien von Guanajuato. Die Toten stammen aus dem 19. Jahrhundert. Ihre Körper sind erhalten geblieben, weil sie in trockener, mineralhaltiger Erde begraben wurden. Die Mumien werden in Mexiko seit Jahrzehnten ausgestellt und wurden auch in Bildern und Filmen verarbeitet. Das hat vor allem mit den Gesichtsausdrücken der Toten und einem gewissen Gruselfaktor zu tun: Einige von ihnen wurden wohl lebendig begraben.

Mögliche Gesundheitsgefahr?

Fachleute der mexikanischen Regierung warnen vor einer möglichen Gesundheitsgefahr durch die Mumien, wenn sie auf wechselnden Ausstellungen sind. Denn mindestens eine von ihnen soll von Pilzen befallen sein. Möglicherweise wurde bei den Vitrinen nicht darauf geachtet, dass sie luftdicht sind und so Besucher und Besucherinnen vor Pilzsporen schützen.