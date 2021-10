Vor drei Wochen hat der Staat eine Lotterie veranstaltet, dabei wurde auch ein Haus von Joaquín "El Chapo" Guzmán verlost - dem Chef eines mächtigen Kartells, der inzwischen in den USA im Gefängnis sitzt. Aber: Der Gewinner und die Gewinnerin des Hauses meldet sich nicht. Die Chefin der Staatslotterie hat jetzt zusammen mit dem mexikanischen Präsidenten die Menschen aufgefordert, nochmal ihre Losnummern zu überprüfen.



Generell lief die Lotterie nicht so wie geplant. Es wurden weniger als die Hälfte der Lose verkauft. Viele Preise - darunter einige Häuser von Drogenbossen oder korrupten Funktionären - gingen an Losnummern, die gar nicht vergeben worden waren. Der Erlös der Lotterie soll an Mexikos olympische Athletinnen und Athleten gehen.