Die Regierung von Mexiko hat eines der Häuser des berüchtigten Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán verlost.

Es geht um die Wohnanlage in Culiacán im Bundesstaat Sinaloa, aus der der Drogenboss 2014 filmreif durch das Abwassersystem geflohen war. El Chapo wurde später gefasst und sitzt jetzt lebenslang in einem Hochsicherheitsgefängnis in den USA.

Wer das Haus bei der Verlosung gewonnen hat, ist nicht bekannt - die mexikanische Staatslotterie hat nur die Nummer des Gewinnscheines bekannt gegeben. Die Regierung will noch weitere Häuser von El Chapo verlosen. Sie sagt, dass sie damit aus "lästigen Immobilien mit hohen Instandhaltungskosten" einen greifbaren Nutzen für die Gesellschaft ziehen will.