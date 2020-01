In Mexiko hat es letztes Jahr 95 Morde gegeben - jeden Tag.

Die Zahl stammt von den Behörden und es ist die höchste der letzten gut 20 Jahre. Seitdem werden die Daten erhoben. Die Gewalt in Mexiko hat in den letzten Jahren massiv zugenommen. Vor fünf Jahren lag die Mordrate noch etwa halb so hoch.

Mexikos linksgerichteter Präsident Andres Manuel Lopez Obrador hat versprochen, die Kriminalität einzudämmen. Das Militär geht hart gegen Drogenkartelle vor - aber obwohl einige Anführer festgenommen oder getötet wurden, ist die Gewalt nicht weniger geworden. Lopez Obrador will das Problem an mehreren Fronten angehen: Er hat eine Nationalgarde aus Polizisten und Soldaten geschaffen, die weniger korrupt sein soll. Korruption soll generell härter bestraft werden und Sozialprogramme sollen junge Menschen davon abhalten, sich Drogenbanden anzuschließen. Außerdem will der Präsident die Zusammenarbeit mit den USA bei Auslieferungen vereinfachen.