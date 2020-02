Präsident Andrés Manuel López Obrador hat dafür die neoliberale Politik seines Vorgängers verantwortlich gemacht. Er sagte, das Problem lasse sich nicht mit Polizei, Gefängnissen und mit harter Hand lösen. Man müsse sich von Grund auf kümmern und der Gesellschaft ihre Werte zurückgeben.

Letzte Woche hatten Frauenrechts-Gruppen in Mexiko gegen Gewalt an Frauen protestiert. Sie werfen dem Präsidenten vor, das Problem nicht ernst genug zu nehmen. Nach den Äußerungen von López Obrador legte die Regionalchefin von Amnesty International auf Twitter nochmal nach. Sie schrieb: "Lasst alle Tore und Monumente zum Einsturz bringen, bis unsere Leben wieder etwas Wert sind".

Am Wochenende war in einer Mülltüte die Leiche einer Siebenjährigen entdeckt worden, die offenbar nach der Schule entführt und getötet worden war. In den letzten Wochen hatte außerdem der Mord an einer 25-Jährigen in Mexiko-Stadt für Aufsehen gesorgt. Sie soll von ihrem Mann getötet worden sein. Bilder ihrer entstellten Leiche waren in den Medien aufgetaucht.