Säfte mit viel Zucker, Chips, oder gebratene Schweineschwarten...

Viele Schulen in Mexiko bieten täglich Lebensmittel an, die als ungesund eingestuft sind. Die Regierung will das ändern - mit einem Verbot von Junkfood. Stattdessen müssen Mexikos Schulen zum Beispiel Snacks anbieten, die weniger Zucker haben, wie zum Beispiel Bohnen-Tacos. Und: es müssen viel mehr Trinkwasserbrunnen aufgestellt werden. Mexikos neue Präsidentin Claudia Sheinbaum sagt: Es ist besser, einen Bohnen-Taco zu essen, als eine Tüte Chips.

Die Schulen in Mexiko haben jetzt ein halbes Jahr Zeit, ungesunde Lebensmittel auszusortieren. Wer danach noch welche anbietet, muss mit Geldstrafen rechnen.

Mexikos Behörden sagen, dass etwa jedes dritte Kind im Schulalter übergewichtig oder sogar fettleibig ist. Die Vereinten Nationen sprechen in dem Zusammenhang inzwischen von einem "Notfall".